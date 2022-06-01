Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке пяти генералов полиции, включая начальника УМВД по Владимирской области Василия Кукушкина. Об этом со ссылкой на МВД сообщило издание

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке пяти генералов полиции, включая начальника УМВД по Владимирской области Василия Кукушкина. Об этом со ссылкой на МВД сообщило издание РБК 31 мая. «Президент освободил от занимаемой должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина», – гласится в сообщении. Свой пост глава владимирской полиции занимает