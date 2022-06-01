На предприятии появится порядка 400 новых рабочих мест.

Александр Авдеев обсудил с руководителями Муромского машиностроительного завода реализацию проекта по созданию производства интеллектуальных мехатронных устройств для автомобильного и электромобильного транспорта. Объём инвестиций составит 10 млрд рублей. На предприятии появится порядка 400 новых рабочих мест.В Муроме планируется наладить выпуск: систем рулевого управления с электроусилителем для грузовиков и автобусов, рулевых реек для малотоннажного транспорта и электропортальных мостов для грузовых и легковых электромобилей.«Тем, кто строит планы по импортозамещению, наращиванию объёмов производства и росту числа занятого населения, мы всегда поможем», – заверил врио губернатора во время посещения цехов.По итогам 2021 года объём производства «Муроммашзавода» превысил 1,2 млрд рублей.«У нас свой учебный центр с современным оборудованием. Учим людей буквально с улицы», – подчеркнул первый заместитель гендиректора компании Сергей Баранов.С начала года прирост по численности персонала достиг 10%.