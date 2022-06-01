1 июня Евгения Симонова отмечает день рождения. В свои 67 лет ей удается прекрасно выглядеть, активно работать и находить время для близких. Актрисе повезло встретить мужчину, который сделал ее по-настоящему счастливой, и создать крепкую семью. Однако далось ей это нелегко.

1 июня Евгения Симонова отмечает день рождения. В свои 67 лет ей удается прекрасно выглядеть, активно работать и находить время для близких. Актрисе повезло встретить мужчину, который сделал ее по-настоящему счастливой, и создать крепкую семью. Однако далось ей это нелегко.Евгения Симонова родилась в 1955 году и росла скромным ребенком. Если бы не старший брат, создатель и ведущий "Умники и умницы" Юрий Вяземский, она может и не решилась бы поступать в театральный. Именно он привил Евгении любовь к искусству, которая оказалась сильнее всех страхов и сомнений. После окончания школы Симонова прошла отбор в Щукинское училище, а уже во время учебы исполнила свои знаменитые роли в фильмах "В бой идут одни старики" и "Афоня". Всесоюзная слава пришла быстро. Любовь тоже была не за горами...Первым избранником Евгении Симоновой стал студент того же училища Юрий Васильев. Многие думали, что эти отношения приведут к свадьбе, но во время съемок в фильме "Пропавшая экспедиция" актриса влюбилась в другого. Александр Кайдановский, который уже успел прославиться как актер, тут же вскружил коллеге голову. Евгения вышла за него замуж, а чуть позже осчастливила, подарив дочку Зою.Несмотря на рождение наследницы, семья просуществовала недолго. Супруги часто скандалили, Кайдановский не раз собирался уйти в порыве эмоций, но Симонова удерживала его всеми правдами и неправдами. Однажды актриса даже залезла на подоконник, обещая мужу спрыгнуть в случае его ухода. Если тогда угроза суицидом помогла, то позже их брак рухнул окончательно. Александр не смог простить жене профессиональный успех, до которого ему было так далеко.После развода с первым мужем Евгения Симонова попыталась построить крепкий брак с Дмитрием Полонским. Актриса потеряла голову от его невероятно красивого голоса, но всего спустя год снова стала свободной женщиной. Вероятно, после второго развода Симонова решила раз и навсегда покончить с актерами. В следующий раз она искала счастье уже с режиссером.Актриса встретила Андрея Эшпая еще в тот момент, когда он был женат на Ларисе Удовиченко. Впрочем, следующие пару лет их связывали только приятельские отношения. Романтические отношения вспыхнули после развода мужчины, но идти в ЗАГС влюбленные долго не спешили. Спутники поженились, когда их общей дочке исполнилось уже два месяца.С третьим супругом Симонова стала по-настоящему счастливой и создала крепкую семью. Зоя, дочь актрисы от первого брака, тепло приняла отчима и подарила матери троих внуков. Мария, общая наследница супругов, выросла в атмосфере поддержки и любви. Помимо родных детей, Евгения Симонова вырастила еще и приемную дочь Дашу, которую удочерила после смерти подруги и коллеги по цеху Людмилы Коршаковой. Эту семейную тайну она скрывала от поклонников много лет.