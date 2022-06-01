Станет ли по-летнему жарко в первую неделю июня? Во Владимирском гидрометцентре сообщают, что ближе к пятнице нас ожидает дождь и грозы, однако майские холода уже не вернутся. Дело в том, что

Станет ли по-летнему жарко в первую неделю июня? Во Владимирском гидрометцентре сообщают, что ближе к пятнице нас ожидает дождь и грозы, однако майские холода уже не вернутся. Дело в том, что на погоду в ближайшие дни влияет атлантический циклон. Владимир Малороссиянцев, начальник Владимирского гидрометцентра Ожидаем переменную облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный и с переходом