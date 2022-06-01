В списке героев Егор Новоселов, Денис Балычин и Владислав Савин.

Владимир Колокольцев наградил трёх владимирских студентов авиамеханического колледжа, задержавших вооружённого преступника. В списке героев Егор Новоселов, Денис Балычин и Владислав Савин.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 21 апреля прошлого года подростки обезвредили и удерживали до приезда полицейских мужчину с ножом, который угрожал девушке. На момент случившегося парням было по 17 и 18 лет.Всего в награждении участвовали 18 юных граждан из 14 различных регионов РФ.