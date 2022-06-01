Такие цены зафиксированы в двух округах. На очереди еще один.

Такие цены зафиксированы в двух округах. На очереди еще один.На столичном рынке новостроек класса «комфорт» и «эконом» продолжается активный рост цен. Средняя стоимость кв. м превысила 300 тыс. рублей в двух округах – ЗАО и ВАО.В апреле средняя цена «квадрата» в ЗАО достигла 327 тыс. рублей. А в мае новостройки в ВАО подорожали до 302 тыс. рублей за кв. м. Запад столицы давно имеет статус престижной локации, а вот восточные районы не пользовались особой популярностью. Однако в последние годы в данной локации появилось много жилых комплексов рядом с парками, которые сразу заинтересовали покупателей.Следующим на пути к трехсоттысячному рубежу оказался СВАО, где средняя стоимость «квадрата» составила 295 тыс. рублей. Тем более, что в этом округе новостройки дорожают быстрее всего – на 35% в годовом выражении.Самые доступные проекты предлагаются в ЮЗАО, где средняя цена «квадрата» в начале мая составила 211 тыс. рублей.