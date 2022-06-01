Дознаватель устанавливает причину трагедии.

Во Владимирской области на пожаре погибла 70-летняя пенсионерка. Об этом рассказали в ГУ МЧС.Утром 31 мая в 11-14 поступило сообщение о возгорании в деревне Георгиево Гусь-Хрустального района. На улице Школьной горел частный дом.На место выехали 6 пожарных машин и 16 человек личного состава.«Наблюдалось открытое горение части дома и кровли. Спасатели оперативно ликвидировали пламя на площади 72 квадратных метра», - уточнили в ведомстве.Деревянный дом почти полностью выгорел. На пепелище обнаружено тело погибшей женщины 1951 года рождения. Дознаватель устанавливает причину трагедии.