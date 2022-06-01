У Лии Ахеджаковой есть мнение, почему нападавший применил едкий аэрозоль.

У Лии Ахеджаковой есть мнение, почему нападавший применил едкий аэрозоль.Крайне неприятный инцидент произошел в московском театре "Современник" во врем спектакля "Игра в Джин". По словам Лии Ахеджаковой, "какой-то неадекват" распылил перцовый баллончик. О нападении 83-летняя артистка рассказала на своей странице в соцсети.Звезда фильма "Служебный роман" предполагает, что это произошло из-за ее политических взглядов. Лия Меджидовна надеется на правоохранительные органы, которые, по ее мнению, должны разобраться в случившемся, принять необходимые меры, наказать нападавшего.В театре "Современник" уверяют: никто из-за распыления перцового баллончика не пострадал. Мол, в эвакуации зрителей не было необходимости. Спектакль удалось завершить. Однако, к сожалению, пока не получилось вычистить того, кто именно применил едкий аэрозоль в общественном месте.Напомним, что в последнее время Лия Ахеджакова подвергается травле. Это связано не только с позицией актрисы по поводу происходящего в мире, но и с ее ролью в спектакле "Первый хлеб". Тогда артистка произнесла речь, которая показалась оскорбительной членам "Офицеров России". Подробнее об этом "Дни.ру".