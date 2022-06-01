Добавим, что в регионе насчитывается 29 «диких» пляжей, которые пользуются популярностью среди отдыхающих. На них запланирована работа мобильных спасательных постов.

На 33 пляжах Владимирской области стартовал купальный сезон. Власти подготовили места для отдыха массового людей на воде.«На 1 июня несколько муниципалитетов не подали декларации-заявки. Тем не менее, работа по освидетельствованию продолжается. Список в течение первых летних дней будет дополняться», - уточнили в пресс-службе МЧС.Добавим, что в регионе насчитывается 29 «диких» пляжей, которые пользуются популярностью среди отдыхающих. На них запланирована работа мобильных спасательных постов.В ведомстве напомнили, что залог безопасного отдыха на воде - соблюдение требований безопасности. Запрещено купаться в необорудованных местах, пьяным, оставлять детей без присмотра, а также заходить в воду в плохом самочувствии.Если вы стали очевидцем происшествия, немедленно сообщите об этом по номерам 101 и 112.Полный список разрешённых мест для купания доступен по .