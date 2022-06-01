Русские отряды продолжают наступление на позиции украинской армии в Артемовске (Бахмуте). Ожесточенные бои идут уже на расстоянии 5 километров от города. Уже сейчас ясно, что город станет ареной одного из самых масштабных и тяжелых сражений.

Русские отряды продолжают наступление на позиции украинской армии в Артемовске (Бахмуте). Ожесточенные бои идут уже на 5 километров от города. Уже сейчас ясно, что город станет ареной одного из самых масштабных и тяжелых сражений.Киевский режим стремительно перебрасывает силы в этот населенный пункт, поскольку через него идут поставки вооружений и техники, а также здесь им противостоят наиболее подготовленные подразделения российских сил, которые прорвали оборону противника в Попасной.ВСУ укрепляют свои позиции в городе. Сюда перебрасываются подразделения из Северодонецка, в том числе на бой за трассу Артемовск-Лисичанск, которая находится под российским огневым контролем. На городских улицах замечены иностранные наемники, отличающиеся от бойцов ВСУ темной формой, а также по Артемовску передвигаются колонны военной техники, включая Т-72М1, поставленные Киеву Польшей.Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в этот район противник стягивает дальнобойную артиллерию, в том числе американского производства."Есть уже подтвержденные данные, что в Артемовск прибыла дальнобойная артиллерия... Между Артемовском и Луганском по прямой порядка 90 километров. Эта артиллерия еще может достать до столицы ЛНР", – заявил он.Наступление в районе Артемовска ведут русские отряды во главе с «ЧВК Вагнера». Ранее они выбили противника из укреплений в Попасной, после чего продолжили движение в западном направлении. Против «вагнеровцев» украинское военное командование бросает в бой американскую артиллерию, польские танки, а также перебрасывает отряды из Северодонецка.Колоссальную важность Артемовска объяснил военный обозреватель Виктор Литовкин. Он подчеркнул его критическую логистическую значимость для украинской армии и жизнедеятельности всего украинского государства."Это важнейший транспортный узел, который соединяет север и юг, запад и восток Украины. Там проходит много транспортных магистралей, по которым идет снабжение армии, а также гражданского населения. Также Киев сейчас борется за последние города, которые находятся на территории Луганской и Донецкой областей. Их освобождение будет означать воссоединение территорий республик Донбасса. Поэтому нацисты цепляются за Артемовск", – объяснил эксперт.Под контроль русских сил уже перешли населенные пункты Попасная, Светлодарск, Луганское, Мироновский, Воздвиженка и другие. Бои продолжаются в районе Северодонецка, Лисичанска, Врубовки, Камышевахи и Пилипчатино. Наиболее ожесточенные сражения происходят в районе Артемовска.