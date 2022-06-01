Площадь пятна - 500 метров.

Прокуратура Владимирской области проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в Оке. На реке обнаружено пятно площадью 500 квадратных метров.Дизельное топливо разлилось в районе впадения в водоём реки Вельтма. Ведомством выясняются все обстоятельства произошедшего. Организован отбор проб воды и почвы.«По результатам контрольных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.Напомним, что вечером 30 мая в 21.24 в МЧС поступило сообщение, что на Оке, вниз по течению после моста через реку были обнаружены пятна нефтяной плёнки.«Производится локализация и сбор разлившейся солярки. Были установлены боновые заграждения. По предварительным данным, произошла утечка дизельного топлива. Роспотребнадзор и Росприроднадзор устанавливают место утечки нефтепродуктов», - в региональном ГУ МЧС.На ликвидацию последствий ЧП 31 мая было мобилизовано 8 единиц техники и 20 человек.