Фамилия его преемника пока не называется.

Владимир Путин уволил начальника УМВД по Владимирской области генерал-майора Василия Кукушкина. Об этом сообщают коллеги из .Президент подписал указ о кадровых изменениях сразу в пяти регионах. В отставку ушли трое начальников региональных главков и трое руководителей структур центрального аппарата МВДВасилий Петрович родился 6 января 1958 года в селе Черная Слобода Шацкого района Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Кукушкин пришел в полицию в 1978 году в должности оперуполномоченного уголовного розыска. Позже он возглавлял уголовный розыск УВД Рязанской области, в 2001-2002 был первым заместителем начальника УВД Рязанской области - начальником криминальной милиции.В 2003 - 2004 годы Кукушкин занимал пост министра внутренних дел Республики Ингушетия, в 2004 - 2011 годах возглавлял УВД Костромской области, с июля 2011 по 2016 годы руководил министерством внутренних дел по Республике Карелия.Напомним, во Владимирской области Кукушкин , который был в декабре 2015 года в связи с возбуждением против него уголовного дела по статье о превышении полномочий.Фамилия его преемника пока не называется.