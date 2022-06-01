Всего за год на свет появилось 9 765 детей.

Во Владимирской области в 2021 году на свет появилось 9 765 детей. Об этом сообщает Владимирстат.На 1 января в регионе зарегистрировано 244 593 ребенка в возрасте до 17 лет (125 786 – мальчики, 118 807 – девочки). В прошлом году родилось 5 007 парней и 4 758 девочек.Самой молодой владимирской мамой стала 13-летняя девушка. Всего несовершеннолетние жительницы области родили 83 раза. В 14 лет матерями стали три девушки, в 15 лет – 14, в 16 – 16, в 17 – 49.