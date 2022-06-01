С 1 июня МРОТ в Москве составит 23 508 рублей в месяц.

С 1 июня МРОТ в Москве составит 23 508 рублей в месяц.С 1 июня в российской столице в силу вступают ряд законодательных поправок. Для жителей Москвы повышаются минимальный размер заработной платы и прожиточный минимум. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.Согласно его решению, экономические показатели будут увеличены сразу на десять процентов. Таким образом, МРОТ в Москве с первого дня лета составит 23 508 рублей в месяц. Ранее минимальная зарплата в столичном регионе не превышала отметки в 21 371 рубль.Для москвичей вырастит и прожиточный минимум. Данный показатель применяется для применяется для определения права граждан на получение отдельных социальных выплат и услуг, жилищных субсидий и бесплатной юридической помощи, а также в ряде других случаев.Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум также на десять процентов. Теперь в расчете на душу населения он составляет 20 585 рублей, для трудоспособного населения — 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410 рублей и для детей — 17 791 рубль.Напомним, повысить по всей стране пенсии, МРОТ и прожиточный минимум ранее поручил российский лидер . 26 мая на заседании Президиума Госсовета, где обсуждались вопросы социальной поддержки граждан, президент распорядился увеличить экономические показатели на десять процентов. Для этих целей из федерального бюджета будет выделено около 600 миллиардов рублей.