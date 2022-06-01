Октябрьский городской суд возложил на администрацию Владимира обязанность по благоустройству дороги в микрорайоне Мостострой после иска местного жителя. Мужчина обратился в суд с

Октябрьский городской суд возложил на администрацию Владимира обязанность по благоустройству дороги в микрорайоне Мостострой после иска местного жителя. Мужчина обратился в суд с административным иском к мэрии, где указал, что у его дома отсутствует асфальтовая дорога. Фактически она заканчивается в центре улицы, а дальше – грунт. Долгое время житель Мостостроя обращался в администрацию, но никто