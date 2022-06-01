Жители Юрьевца активно в соцсетях обсуждают проблемы местных дорог и благоустройство микрорайона. В частности визит в микрорайон городских чиновников и лично градоначальника Андрея

Жители Юрьевца активно в соцсетях обсуждают проблемы местных дорог и благоустройство микрорайона. В частности визит в микрорайон городских чиновников и лично градоначальника Андрея Шохина. По итогу поездки мэрия опубликовала релиз об успешно проделанной работе мэра. Например, своими подчиненным глава Владимира рассказал, как ликвидировать большую лужу и решить проблему пробок в микрорайоне. Шохин обратил внимание на