Исполнения решения суда пришлось добиваться через судебных приставов.

В Коврове лишь после вмешательства судебных приставов ребёнку-инвалиду выдали жизненно важные лекарства. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Ранее мама дочери обратилась в суд, поскольку в течение нескольких месяцев не получала необходимые препараты. Фемида удовлетворила иск. Исполнительный лист поступил в ФССП. Сотрудник службы возбудил дело в отношении организации, которая должна выдавать медикаменты.Ответственное лицо предупредили об уголовное ответственности в случае неисполнения судебного акта. В результате годовалая малышка получила необходимые лекарства.