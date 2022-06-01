Стоимость изъятой продукции превысила 245 тысяч рублей.

В Коврове продавщицу киоска оштрафовали за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Работая в ларьке, женщина приобрела по заниженной цене более 2000 пачек поддельного табака с целью реализации товара через торговую точку. Силовики пресекли тщетную попытку женщины разбогатеть.«Продукцию, стоимостью 245 тысяч рублей, изъяли. Она будет уничтожена», - уточнили прокуроры.На предприимчивую даму завели уголовное дело. Суд оштрафовал её на 150 тысяч рублей.