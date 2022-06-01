Ранее амнистию по ковидным штрафам объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее амнистию по ковидным штрафам объявил мэр Москвы Сергей Собянин.Власти российской столицы в период пандемии коронавируса предпринимали активные шаги по защите населения от опасного заболевания. В городе были введены жесткие ограничения. К сожалению, далеко не все граждане проявили сознательность, за что получили административные взыскания. Однако, когда опасность миновала, мэр Москвы Сергей Собянин отменил избыточные меры. Кроме того, политик объявил амнистию по ковидным штрафам.Субсидией могут воспользоваться как жители, так и гости столицы. Приэтом важно, чтобы сам штраф был выписан на территории Москвы. Подать заявление на компенсацию можно с 1 июня. Для этого гражданам следует обратиться в центры госуслуг "Мои документы". Там специалисты проведут необходимую консультацию.В рамках амнистии, согласно решению главы города, в столичном регионе также прекратят взыскание ранее неоплаченных штрафов за нарушение санитарных ограничений. Если же административное взыскание погашено, то за компенсацией могут обратиться как физические, так и юридические лица. Правило распространяется и на индивидуальных предпринимателей.Амнистия будет действовать до конца года. Она охватит все ограничения, за исключением несоблюдения режима самоизоляции на дому. При обращении в городские центры госуслуг необходимо предъявить постановление о назначении административного наказания в виде штрафа, а также квитанцию, подтверждающую его оплату.Напомним, принял решение объявить амнистию по ковидным штрафам, чтобы поддержать граждан в период падение реальных доходов из-за санкционного давления западных стран.