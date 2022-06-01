Первый открытый стадион с искусственным льдом для конькобежцев стоимостью 160 млн рублей открылся в Муроме, сообщили в пресс-службе Белого дома 31 мая. Конькобежная дорожка протяженностью 333

Первый открытый стадион с искусственным льдом для конькобежцев стоимостью 160 млн рублей открылся в Муроме, сообщили в пресс-службе Белого дома 31 мая. Конькобежная дорожка протяженностью 333 метра представляет собой овал с двумя поворотами (на разминочный и соревновательные треки). Одновременно на ней могут находиться до 120 человек. «Новое современное сооружение позволит качественно проводить с октября по