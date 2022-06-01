Смертельное ДТП по вине пьяного водителя произошло в Петушках днем 31 мая . В результате аварии погибла 48-летняя женщина, сообщили в региональном ГИБДД. По предварительной информации, в 12:45 на

Смертельное ДТП по вине пьяного водителя произошло в Петушках днем 31 мая . В результате аварии погибла 48-летняя женщина, сообщили в региональном ГИБДД. По предварительной информации, в 12:45 на улице Трудовая в Петушках 51-летний водитель Audi 80 не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. 48-летняя пассажирка скончалась на месте. «У