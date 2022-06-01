Россияне смогут оформить льготную ипотеку на строительство частного дома без участия профессиональных застройщиков. Ставка, как обещают власти, не превысит 9%. Максимальный размер займа, как и в классической льготной ипотеке, составит 12 млн рублей для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области и 6 млн рублей — для других регионов.

Правительство в пилотном режиме запустит льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов без участия профессиональных застройщиков. Об этом говорится в Telegram-канале кабмина.Ставка по льготной программе не превысит 9%, максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области составит 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей, уточняется в сообщении. В этом году по этой программе планируется выдать около 8000 кредитов, оценило правительство.В середине мая власти решили увеличить максимальный размер кредита по льготной ипотеке до 30 млн рублей для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 15 млн рублей — для других регионов. Россияне, как и раньше, смогут взять в кредит на жилье по льготной ставке не более чем 12 млн рублей для столичных регионов и 6 млн — для остальных, а оставшуюся часть суммы получить по рыночной ставке. Банкам, которые выдают такие кредиты, ставка в пределах льготного лимита будет компенсироваться, уточнил премьер Михаил Мишустин.Ранее глава правительства утвердил снижение ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% и продлил программу до конца года. С такой инициативой в конце апреля выступил Владимир Путин. Он заявил, что это поможет стимулировать строительство и сделает покупку жилья более доступной.