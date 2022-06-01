Россияне смогут оформить льготную ипотеку на строительство частного дома без участия профессиональных застройщиков. Ставка, как обещают власти, не превысит 9%. Максимальный размер займа, как и в классической льготной ипотеке, составит 12 млн рублей для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области и 6 млн рублей — для других регионов.
Правительство в пилотном режиме запустит льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов без участия профессиональных застройщиков. Об этом говорится в Telegram-канале кабмина.
Ставка по льготной программе не превысит 9%, максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области составит 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей, уточняется в сообщении. В этом году по этой программе планируется выдать около 8000 кредитов, оценило правительство.
В середине мая власти решили увеличить максимальный размер кредита по льготной ипотеке до 30 млн рублей для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 15 млн рублей — для других регионов. Россияне, как и раньше, смогут взять в кредит на жилье по льготной ставке не более чем 12 млн рублей для столичных регионов и 6 млн — для остальных, а оставшуюся часть суммы получить по рыночной ставке. Банкам, которые выдают такие кредиты, ставка в пределах льготного лимита будет компенсироваться, уточнил премьер Михаил Мишустин.
Ранее глава правительства утвердил снижение ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% и продлил программу до конца года. С такой инициативой в конце апреля выступил Владимир Путин. Он заявил, что это поможет стимулировать строительство и сделает покупку жилья более доступной.