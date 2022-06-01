Видео столкновения 59-летнего водителя «Рено» с 14-летней наездницей на площади появилось в группе ВКонтакте «Подслушано Кольчугино» 31 мая. Сама авария, напомним, произошла 22 мая.

Видео столкновения 59-летнего водителя «Рено» с 14-летней наездницей на площади появилось в группе ВКонтакте «Подслушано Кольчугино» 31 мая. Сама авария, напомним, произошла 22 мая. Предварительно, водитель ехал из Гусь-Хрустального в сторону Владимира, когда врезался в выскочившую на дорогу лошадь с 14-летней девушкой. По неподтвержденной информации, после аварии лошадь усыпили, а девочку с тяжелыми травмами доставили