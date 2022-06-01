Иск к компании подавали представители Россельхознадзора.

Суздальский районный суд обязал «Владзернопродукт» рекультивировать сельхозземли, загрязнённые птичьим помётом. Иск к компании подавали представители Россельхознадзора.В заявлении ведомство указало, что из-за нарушения ответчиком правил обращения с отходами птицеводства произошла порча угодий. К тому же надел зарос сорняками, деревьями и кустарниками. Адвокаты фирмы парировали обвинения тем, что проект восстановления участка разработан, но не согласован местной администрацией. Однако суд посчитал, что это проблемы «Владзернопродукта».Теперь организация должна восстановить плодородный слой почвы и вырастить защитные лесные насаждения.