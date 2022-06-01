Транспортно-пересадочный узел появится в 2024 году.

Александр Авдеев совещание рабочей группы по созданию транспортно-пересадочного узла на железнодорожном вокзале Владимира. Собравшиеся обсудили варианты фасадных решений, а также концепцию будущего ТПУ.«Для энергоэффективности мы предлагаем установить новые фасадные системы из армированного керамогранита. Внешний облик вокзала будет сохранён в первоначальным виде. Работы планируем завершить к 1000-летию Суздаля в 2024 году», – рассказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.Врио губернатора подчеркнул, что важно продумать варианты парковок, предусмотреть туристическо-информационный центр, зелёные зоны и зоны комфортного ожидания для пассажиров.Внутри действующего ж/д вокзала организуют и работу автовокзала. Отдельной темой будет дальнейшая судьба здания автовокзала, которое выпадает из схемы ТПУ.Параллельно с согласованием проекта и разработкой проектной документации уже в 2022 году начнётся переустройство здания старого багажного отделения под временный вокзал.