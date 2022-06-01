Асфальт положат до конца земельного участка, на котором расположен дом истца.

Октябрьский районный суд обязал мэрию Владимира построить дорогу в микрорайоне Мостострой. Об этом сообщает пресс-служба суда.С иском обратился местный житель, который указал в заявлении, что к его дому нет асфальтовой дороги. Она заканчивается в центре улицы и является грунтовой.Рассмотрев дело, судья возложил на горадминистрацию возведение проезжей части. Обустроить её власти должны в течение полугода. Асфальт положат до конца земельного участка, на котором расположен дом истца.