Андрей Шохин заверил, что в городе и далее будут тиражироваться такие благоустроенные места, построенные с применением технологий безбарьерной среды.

Во Владимире в сквере у Дворца детского (юношеского) творчества состоялось открытие современной . Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Благоустройство территории разбили на два этапа. Первый завершили осенью 2021 года. Подрядчик демонтировал старые тротуарные плиты, обустроил новые прогулочные аллеи, уличное освещение и площадку для детского городка.Весной у ДДюТ выровняли места под газоны и клумбы. Построили детскую площадку. На четырех зонах площадью 800 квадратных метров смонтировали игровые и спортивные элементы, канатные и сетчатые конструкции, качели. По периметру установлены скамейки и урны.Летом в ДТЮ заработает лагерь дневного пребывания. Благодаря новому объекту досуг более чем 300 детей станет увлекательнее и разнообразнее.Андрей Шохин заверил, что в городе и далее будут тиражироваться такие благоустроенные места, построенные с применением технологий безбарьерной среды.