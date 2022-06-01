Аферист похитил 10 млн рублей.

Во Владимирской области 44-летний коммерсант обвиняется в незаконном обороте средств платежей. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК Мария Серова.По версии следствия, с 2018 по 2022 год гендиректор фирмы умышленно изготовил договоры на поставку металла заказчику через подконтрольные фирмы. Хотя указанные контракты напрямую исполняла другая подрядная организация.«Для получения доступа к безналичным денежным средствам бизнесмен через программу «Клиент Банк» изготавливал поддельные платёжные поручения и накладные, подписывал их электронной цифровой подписью от имени директоров подконтрольных юрлиц, вносил заведомо ложные сведения о совершаемых платежах», - пояснили в Следкоме.В результате с расчётных счетов своих компаний он перевел себе 10 млн рублей. Во время обысков сотрудники УФСБ изъяли у злоумышленника более 2,5 миллионов рублей, около 100 печатей различных организаций, компьютерную технику и документы.Вину в совершенном преступлении фигурант не признал. Расследование уголовного дела продолжается.