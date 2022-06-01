С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151816 владимирцев.

Во Владимирской области на 1 июня выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 5 - в Ковровском, по 1 - в Кольчугинском, Собинском, Киржачском, Вязниковском, Суздальском районах и ЗАТО Радужный, по 3 - в Юрьев-Польском и Меленковском, 4 - в Гусь-Хрустальном районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151816 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41244 заболевших во Владимире, 17907 - в Ковровском районе и 16761 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.