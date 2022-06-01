Купальный сезон официально стартовал 1 июня во Владимирской области, где подготовлено 33 официальных пляжа, сообщили в региональном МЧС. Всего в регионе подготовлено 33 официальных места

Купальный сезон официально стартовал 1 июня во Владимирской области, где подготовлено 33 официальных пляжа, сообщили в региональном МЧС. Всего в регионе подготовлено 33 официальных места массового отдыха людей на воде, однако некоторые муниципалитеты еще не успели подать заявку на освидетельствование. В ближайшие дни, поясняют в МЧС, список разрешенных мест дополнится. Помимо официальных мест для купания,