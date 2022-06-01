За последние сутки во Владимирской области выявили 33 случая заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12 человек. Это на 4 меньше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявили 33 случая заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12 человек. Это на 4 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 816. В лидерах по приросту Владимир и Муром – 6 заболевших за сутки. На втором месте расположился