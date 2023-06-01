Федеральные строительные компании должны поддерживать развитие малых городов в России. Такое мнение в рамках форума Движение высказал генеральный директор группы компаний КОРТРОС Станислав Киселев.

Федеральные строительные компании должны поддерживать развитие малых городов в России. Такое мнение в рамках форума "Движение" высказал генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев.Он отметил, что девелоперы не рассматривают города численностью до 50 тысяч человек."Но ведь в малых городах не только наши культура и традиции, но и перспективы. У нас 3,5 тыс. застройщиков, неужели мы не найдем возможность поддержать 800 малых городов?" – цитирует Киселева .Драйверами развития малых городов могли бы стать проекты индивидуального жилищного строительства от девелоперов, считает гендиректор "КОРТРОС". По его мнению, часть домов можно будет передавать по социальным программам.Также он призвал разработать новые инструменты поддержки строительства в небольших населенных пунктах. Киселев убежден, что это даст социальный эффект."У "КОРТРОС" есть опыт поддержки малого города Верхотурье в Свердловской области. Мы построили там 13 домов ИЖС, передали медикам. С тех пор наша поддержка в разных формах продолжается", – рассказал Киселев."КОРТРОС" входит в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes. Проектные офисы компании расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.