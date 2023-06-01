Генеральный директор группы компаний КОРТРОС считает, что пузыря на рынке недвижимости нет. Об этом он заявил в рамках форума Движение.

Генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" считает, что пузыря на рынке недвижимости нет. Об этом он заявил в рамках форума "Движение".Он назвал льготные госпрограммы хорошей поддержкой рынка. Без ипотеки его не будет, заявил Киселев."Говорить о пузыре на рынке недвижимости рано. Мы чувствуем динамику спроса, его изменения", – сказал гендиректор "КОРТРОС".По его словам, спрос начинает колебаться на фоне неопределенности платежеспособного спроса. Строительная отрасль перешагнула психологическую отметку в 100 миллионов квадратных метров жилья, уточнил он."Если мы будем так двигаться, то и правительство нас поддержит", — цитирует Киселева "Интерфакс""КОРТРОС" входит в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes. Проектные офисы компании расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.