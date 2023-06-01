Улицы Коврова затопило мощным ливнем. Ковров накануне прикинулся Венецией и поплыл. Терпящие...

Улицы Коврова затопило мощным ливнем.Ковров накануне прикинулся Венецией и "поплыл". Терпящие бедствие жители города устроили в соцсетях флешмоб со съемками последствий ливня.Это видео сняли жильцы многоэтажки на улице Еловой. Стройплощадка под их окнами целиком ушла под воду. А это кадры с улицы Комсомольской. Там идет благоустройство сквера, который, по словам жителей, за несколько часов превратился в сплошное озеро. Испытание ливнем не выдержали недавно построенные ливнёвки на Волгодонской, Грибоедова и улице Туманова. Вода хлынула даже в подъезды и подвалы. Поздно вечером в северной части города ко всему прочему погас свет. Автомобилисты теперь ищут в лужах потерянные госномера, которые смыло волной и унесло течением. Горожане требуют от властей заняться прочисткой магистральной и придомовых систем ливневой канализации.