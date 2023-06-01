По результатам прокурорской проверки главному врачу внесли представление, а также завели административное дело.

Александровскую районную больницу заставили погасить долги перед 27 компаниями. Медучреждение задолжало 2,4 млн рублей.Ранее больница заключила с предпринимателями госконтракты на поставку лекарств, предоставление коммунальных услуг и организацию питания. Бизнес свои обязательства выполнил, а вот государство нет. По результатам прокурорской проверки главному врачу внесли представление, а также завели административное дело.После принятия мер долги перед поставщиками погашены в полном объёме.