Он получил её за вклад в законотворчество и развитие парламентаризма.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил депутата от Владимирской области благодарностью за вклад в законотворчество и развитие парламентаризма в России.Алексей Борисович избрался в ГД в 2021 году. Состоит в комитете по малому и среднему предпринимательству, который впервые создан в российском парламенте. За неполные два года он стал соавтором 15 законопроектов, три из которых сейчас находятся на рассмотрении депутатов. Кроме того, Алексей Говырин регулярно помогает жителям Владимирской области с решением их насущных проблем. Будь то обманутые , строительство , илиОтметим, что он один из немногих депутатов, которые опубликовали свою о доходах за 2022 год, что лишний раз говорит о его открытости.Справка:Родился в 1983 году. Окончил среднюю школу № 9 в городе Коврове с золотой медалью. В 2005 году получил высшее образование в Ковровской государственной технологической академии по специальности «Менеджмент».Много лет проработал на предприятиях Группы компаний «Аскона», где прошёл путь от рядового менеджера до заместителя гендиректора. До избрания в Госдуму был депутатом Законодательного Собрания региона.