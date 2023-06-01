После окончания действия господдержки в 2024 году льготную ипотеку необходимо модернизировать, сделав ее адресной.

После окончания действия господдержки в 2024 году льготную ипотеку необходимо модернизировать, сделав ее адресной. Основной фокус поддержки целесообразно направить на социальные категории населения и регионы, требующие более активного ввода нового жилья. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума недвижимости «Движение».По оценкам ВТБ, в первом полугодии 2023 г. россияне оформят ипотеку более чем на 2,76 трлн рублей, что на 2% превысит результат рекордного 2021 г. Таким образом, сегмент жилищного кредитования в России полностью восстановится, чему в значительной степени помогли действующие госпрограммы, по которым сейчас проводится 40% сделок. Однако ключевые из них - льготная ипотека под 8% - завершает свое действие в 2024 году, и над будущим рынка стоит задуматься уже сегодня, отмечает Анатолий Печатников.По его словам, с учетом социальной значимости государственной поддержки, необходимо акцентировать ее не на конкретных сегментах недвижимости, а на отдельных категориях населения и регионах.«После 1 июня 2024 года господдержка должна перейти на новый уровень развития и, с одной стороны, сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения – например, врачей, учителей или многодетных семей, а с другой – на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода», – прокомментировал Анатолий Печатников.Дополнительными мерами адресной помощи социально незащищенным категориям населения могут стать:∙ увеличение лимитов по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой;∙ повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости (показатель не пересматривался с 2008 г., при этом стоимость недвижимости на рынке за это время значительно изменилась).Зампред банка также отметил, что многие меры социальной поддержки реализуются на рынке уже сейчас. Например, планируется запуск льготной ипотеки для молодежи, ожидается распространение господдержки на педагогов. В регионах, где не представлен первичный рынок, планируется внедрение льготной ипотеки на готовое жилье и т.д. Всего в 2023 году на реализацию льготных программ будет направлено 260 млрд рублей, что более чем вдвое превысит показатель 2022 года.