Здание построят для переселенцев района Северное Тушино.

Здание построят для переселенцев района Северное Тушино.Разрешение на строительство дома выдал Мосгосстройнадзор. Здание расположится по адресу: улица Героев Панфиловцев, дом 39, корпус 2.Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что дом будет состоять из двух разноэтажных корпусов. В здании будет 243 квартиры. По его словам, местные жители переедут в жилье с современными планировками и надежными инженерными системами.Площадь новостройки составит 28,4 тысячи квадратных метров, общая площадь жилых помещений – 13,5 тысячи квадратных метров.Входы в здание будут расположены на уровне земли по принципу безбарьерной среды, что удобно для маломобильных жильцов. На первых этажах оборудуют вестибюли, колясочные и помещения консьержа.Особое внимание Мосгосстройнадзор уделит качеству строительства. После начала работ ведомство составит график проверок новостройки на улице Героев Панфиловцев. Специалисты будут контролировать качество используемых материалов, проведет лабораторно-инструментальные исследования.Переселенцам передадут квартиры с полной отделкой класса комфорт по стандартам реновации. Там установят современные стеклопакеты, необходимую сантехнику, электрическую плиту.Новостройку оборудуют системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Во дворе установят малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, разобьют газоны, высадят деревья и цветники.Программа реновации утверждена в 2017 году. Она разделена на несколько этапов. Первый завершится к 2025 году, второй – в конце 2028-го. Заключительный этап запланирован на 2029-2032 годы.В программу входит 5175 домов. В основном это так называемые хрущевки, построенные в середине прошлого века. С тех пор жилье в таких домах устарело морально и физически.Новое квартиры по реновации получат около миллиона человек. Они переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни. Переселенцы продолжают пользоваться теми же социальными объектами, станциями метро и остановками общественного транспорта, торговыми центрами, местами отдыха и физкультурно-оздоровительными комплексами.