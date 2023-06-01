Двое несовершеннолетних насмерть забили бездомного во Владимирской области. Один из них даже не...

Двое несовершеннолетних насмерть забили бездомного во Владимирской области.Один из них даже не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Второй - признан Киржачским райсудом виновным в умышленном убийстве, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Установлено, что в ноябре прошлого года несовершеннолетний подсудимый в микрорайоне Красный Октябрь встретил у теплотрассы ранее ему знакомого мужчину. И в связи с "личной неприязнью" нанёс ему не менее двух ударов кулаком в лицо. И стал толкать ногами и палкой, которую заранее приготовил. Однако, завидев прохожего, убежал с места преступления.Уже ночью подсудимый вернулся к теплотрассе в компании сообщника, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Они нашли пострадавшего и с целью его убийства нанесли ему удары руками и ногами, а также деревянным бруском, найденным тут же. Всего не менее 82 ударов по голове, туловищу, тазу, верхним и нижним конечностям. А потом еще и прыгали ногами на теле жертвы, пока не бросили несчастного умирать.Подсудимый свою вину признал частично, пояснив, что убивать не хотел.Ему назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en