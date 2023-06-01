Разведенный певец похвастался обнаженным телом. Что скрывает Григорий Лепс?

Разведенный певец похвастался обнаженным телом. Что скрывает Григорий Лепс?В конце 2021 года исполнитель хита "Рюмка водки" потерял любимую Анну Шаплыкову. По слухам, супруга бросила артиста ради молодого фаворита, несмотря на 20 лет брака. Григорий Лепс воспринял разрыв тяжело. В период развода у него пошаливало здоровье, но уже сейчас он вовсю покоряет женские сердца своей мускулистой фигурой.Как писали "Дни.ру", в личном блоге певец показал уникальные снимки, где предстал и ботинках. Поклонники бросились обсуждать соблазнительную грудь мужчины и его дерзкий образ.Многим стало невдомек, почему Григорий Лепс резко сменил имидж. А психолог Андрей Зберовский нашел объяснение этой выходке. По словам эксперта, артист нисколько не депрессует, а проказничает из других побуждений.Психолог полагает, что певец хочет убедить других в своей привлекательности, ведь теперь он завидный холостяк, готовый к амурным делам. "Не исключаю, что это сигнал бывшей жене: мол, зря она поспешила уйти и записать супруга в возрастные мужчины", — выразился специалист.Также Андрей Зберовский отметил, что Григорий Лепс находится в отличной физической форме, а пикантными фото намекает на поиск второй половинки. Горем музыкант, судя по всему, не раздавлен. "Он ничего не стыдится", — выразился эксперт.