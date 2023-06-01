Где и на каких водоёмах разрешено купаться во Владимиркой области?
1-го июня во Владимирской...
Где и на каких водоёмах разрешено купаться во Владимиркой области?
1-го июня во Владимирской области открывается купальный сезон. Главное управление МЧС России представляет полный список официальный мест отдыха на водных объектах.
Данные пляжи прошли освидетельствование в Центре ГИМС и соответствуют всем требованиям безопасности: на них есть необходимое оборудование.
Сообщается, что дно проверено водолазами, организовано ежедневное дежурство спасателей.
Город Владимир:
- пруд № 41 Верхний Семязинский,
- озеро Глубокое в Загородном парке.
Город Гусь-Хрустальный:
- водохранилище на реке Гусь.
Город Ковров:
- озеро Старка.
Округ Муром:
- пляж на набережной на левом берегу реки Ока (съезд с улицы Воровского).
Александровский район:
- озеро Дичковское в городе Александров,
- плотина Андреевское в Андреевском сельском поселении,
- плотина Крутец в Андреевском сельском поселении.
Вязниковский район:
- городской пляж города Вязники в затоне реки Клязьма, 150 метров левее спасательной станции,
- водоем Зеленино в посёлке Никологоры,
- водоем на северной окраине посёлка Степанцево,
- река Тара в деревне Охлопково,
- плотина Бахталовская в деревне Бахталово,
- плотина Старыгинская в посёлке Лукново.
Гороховецкий район:
- пляж в городе Гороховец в районе улице Набережная, 200 метров от спасательного поста вниз по течению реки Клязьма.
Гусь-Хрустальный район:
- водоём в посёлке Мезиновский.
Камешковский район:
- пруд в деревне Берково, за домом № 83,
- пляж в селе Второво в районе дома № 3 по улице Спортивная
- озеро Малое Урсово в городе Камешково,
- водоем Лисья Гора около деревни Новая Печуга.
Киржачский район:
- левый берег реки Киржач (вблизи моста через реку Киржач по улице Большая Московская),
- пляж «Дубровский» в деревне Дубровка.
Ковровский район:
- пруд в посёлке Мелехово за парком «30 лет Победы».
Кольчугиснкий район:
- водохранилище на реке Пекша,
- Бавленский пруд.
Меленкоский район:
- пляж в городе Меленки на левом берегу реки Унжа,
- пляж в селе Ляхи на левом берегу реки Ока,
- река Ушна в селе Бутылицы,
- левый берег водохранилища в селе Денятино,
- в районе северо-запада Кононовского водохранилища, в 300 метрах от деревни Кононово.
Муромский район:
- водоём в селе Ковардицы.
Петушинский район:
- озеро Черное в городе Покров,
- водный объект «Берёзовый рай» в деревне Глубоково.
Собинский район:
- ГТС Митрофаниха в муниципальном образовании Копнинское,
- ГТС в деревне Теплиново.
Судогодский район:
- участок реки Судогда в районе улицы Набережная.
- участок реки Судогда, местечко «Круча»,
- река Черная в деревне Погребищи.
Суздальский район:
- город Суздаль, река Каменка,
- верхний пруд в селе Новое,
- река Нерль в селе Троица.
Юрьев-Польский район:
- водоём в селе Энтузиаст.
Отмечается, что открытие пляжа на реке Мстёрка в посёлке Мстера Вязниковского района состоится 15 июля. В настоящее время проходит его реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области
Фото: pxfuel.com