Где и на каких водоёмах разрешено купаться во Владимирской области? 1-го июня 2023 года во...

Где и на каких водоёмах разрешено купаться во Владимирской области?1-го июня 2023 года во Владимирской области открывается купальный сезон. Главное управление МЧС России представляет полный список официальный мест отдыха на водных объектах.Данные пляжи прошли освидетельствование в Центре ГИМС и соответствуют всем требованиям безопасности: на них есть необходимое оборудование.Сообщается, что дно проверено водолазами, организовано ежедневное дежурство спасателей.Город Владимир:- пруд № 41 Верхний Семязинский,- озеро Глубокое в Загородном парке.Город Гусь-Хрустальный:- водохранилище на реке Гусь.Город Ковров:- озеро Старка.Округ Муром:- пляж на набережной на левом берегу реки Ока (съезд с улицы Воровского).Александровский район:- озеро Дичковское в городе Александров,- плотина Андреевское в Андреевском сельском поселении,- плотина Крутец в Андреевском сельском поселении.Вязниковский район:- городской пляж города Вязники в затоне реки Клязьма, 150 метров левее спасательной станции,- водоем Зеленино в посёлке Никологоры,- водоем на северной окраине посёлка Степанцево,- река Тара в деревне Охлопково,- плотина Бахталовская в деревне Бахталово,- плотина Старыгинская в посёлке Лукново.Гороховецкий район:- пляж в городе Гороховец в районе улице Набережная, 200 метров от спасательного поста вниз по течению реки Клязьма.Гусь-Хрустальный район:- водоём в посёлке Мезиновский.Камешковский район:- пруд в деревне Берково, за домом № 83,- пляж в селе Второво в районе дома № 3 по улице Спортивная- озеро Малое Урсово в городе Камешково,- водоем Лисья Гора около деревни Новая Печуга.Киржачский район:- левый берег реки Киржач (вблизи моста через реку Киржач по улице Большая Московская),- пляж «Дубровский» в деревне Дубровка.Ковровский район:- пруд в посёлке Мелехово за парком «30 лет Победы».Кольчугинcкий район:- водохранилище на реке Пекша,- Бавленский пруд.Меленковский район:- пляж в городе Меленки на левом берегу реки Унжа,- пляж в селе Ляхи на левом берегу реки Ока,- река Ушна в селе Бутылицы,- левый берег водохранилища в селе Денятино,- в районе северо-запада Кононовского водохранилища, в 300 метрах от деревни Кононово.Муромский район:- водоём в селе Ковардицы.Петушинский район:- озеро Черное в городе Покров,- водный объект «Берёзовый рай» в деревне Глубоково.Собинский район:- ГТС Митрофаниха в муниципальном образовании Копнинское,- ГТС в деревне Теплиново.Судогодский район:- участок реки Судогда в районе улицы Набережная.- участок реки Судогда, местечко «Круча»,- река Черная в деревне Погребищи.Суздальский район:- город Суздаль, река Каменка,- верхний пруд в селе Новое,- река Нерль в селе Троица.Юрьев-Польский район:- водоём в селе Энтузиаст.Отмечается, что открытие пляжа на реке Мстёрка в посёлке Мстера Вязниковского района состоится 15 июля. В настоящее время проходит его реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской областиФото: pxfuel.com