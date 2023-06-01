С 1 июня в регионе открывается купальный сезон.

ГУ МЧС опубликовало из 42 пляжей, открытых во Владимирской области. Во Владимире, как и предполагалось, купаться разрешено в двух местах.С 1 июня в регионе открывается купальный сезон. Места отдыха прошли проверку и соответствуют требованиям безопасности: имеется нужное оборудование, дно обследовано водолазами, организовано ежедневное дежурство спасателей.В ведомстве добавили, что пляжу на реке Мстёрка дадут зелёный свет 15 июля, после окончания реконструкции.Точный список доступен по .