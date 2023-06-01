Не успели деревья позеленеть, как на них накинулись вредители, сетуют местные жители. Эти насекомые питаются листьями дуба, березы, орешника, яблони, сливы и розы. Дачники выкладывают в сети

Не успели деревья позеленеть, как на них накинулись вредители, сетуют местные жители. Эти насекомые питаются листьями дуба, березы, орешника, яблони, сливы и розы. Дачники выкладывают в сети фото обглоданных листьев. Прохожие снимают на видео гусениц, которые свисают на деревьях по аллеям парка. Руслан Жуков, биолог В нашем регионе численность непарного шелкопряда год от года меняется.