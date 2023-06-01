Врач дала наказ родителям, которые заботятся о здоровье детей. В теплое время года возрастает риск подхватить кишечную инфекцию.

Врач дала наказ родителям, которые заботятся о здоровье детей. В теплое время года возрастает риск подхватить кишечную инфекцию.Портал NEWS.ru разместил слова медика о необходимости следить за действиями мальчиков и девочек летом, когда при высоких температурах в воде активно размножаются микроорганизмы. Ребенок должен соблюдать меры предосторожности, чтобы его не сразила кишечная инфекция. Ответственность за это лежит на родителях."Учите детей регулярно мыть руки, пить чистую питьевую воду и не глотать воду в водоемах при купании", — передает слова терапевта телеканал .Таким образом, и дома, и на улице летом у ребенка есть шансы заразиться кишечной инфекцией. Роспотребнадзор регулярно напоминает, что пить воду из-под крана нельзя.Самый простой и эффективный способ сделать воду пригодной для употребления — это прокипятить ее. с отсылкой на слова экспертов передает, что этот процесс должен протекать не менее пяти минут.Отметим, что не лишним будет приобрести удобный чайник, с использованием которого ребенок легко справится. Главное при эксплуатации — соблюдать технику безопасности. Ее ни в коем случае нельзя игнорировать, ведь кишечная палочка далеко не единственная угроза для ребенка летом. Выбирайте качественный чайник и остерегайтесь подделок.