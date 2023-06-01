Специалист рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке нового устройства.

Специалист рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке нового устройства.С наступлением первых теплых деньков многие люди начинают задумываться о приобретении и установке у себя дома кондиционера. Однако выбрать качественный и подходящий прибор не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо не только тщательно проанализировать рынок, но и учесть несколько важных нюансов.Консультант по продажам кондиционеров Артем Носонов объяснил, как правильно выбрать устройство и на чем стоит заострить внимание. Чтобы использование прибора было экономичным и эффективным, необходимо правильно подобрать его размер. Для маленьких квартир подходит стандартная сплит-система, а для больших помещений — кассетные кондиционеры, пишет интернет-издание .Эксперт отметил, что перед походом в магазин важно изучить особенности разных типов кондиционеров. Кроме того, необходимо обратить внимание на энергоэффективность устройства. Если выбрать тот, что не потребляет слишком много энергии, то счета не будут такими ужасающими.Еще один важный фактор – уровень шума кондиционера. Если вы собираетесь установить прибор в спальне, но при этом не хотите засыпать и просыпаться под громкие звуки, лучше остановить свой выбор на менее шумных вариантах. Например, на настенной сплит-системе. Также специалист рассказал, как сэкономить при покупке кондиционера. По словам консультанта, чтобы заплатить меньше, стоит выбрать прибор без дополнительных опций. Чаще всего их наличие обходится в кругленькую сумму.