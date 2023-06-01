Врачи рассказали о том, какие свежевыжатые соки стоит употреблять, если вы склонны к повышенному давлению.

Врачи рассказали о том, какие свежевыжатые соки стоит употреблять, если вы склонны к повышенному давлению.Свежевыжатые соки, которые многие захотели списать со счетов после того как стало известно об их вреде, кажется, только что были реабилитированы. Сделали это британские ученые, о трудах которых рассказало интернет-издание "" со ссылкой на оригинальный источник.Разумеется, для тех, кто страдает гастритом или сидит на диете, некоторые виды соков могут быть далеко не полезны. Одни из них будут содержать в себе большое количество сахара, а другие вызовут изжогу из-за большого количества кислоты.Тем не менее, нельзя обойти стороной огромную пользу свежевыжатых соков. Напитки из апельсинов, мандаринов, гранатов и маракуйи содержат в себе натрий и калий, которые приводят в норму высокое давление.Таким образом, регулярное употребление таких соков не только поднимет настроение, но и защитит от опасных заболеваний. Среди них называют сосудистую деменцию, нарушения в работе периферийных сосудов, сердечную недостаточность, и даже инсульты и сердечные приступы.На первом месте по количеству полезных микро элементов ученые поставили сок из маракуйи, за ним следуют гранатовый, а после них уже цитрусовые свежевыжатые соки. Напомним, что также апельсиновый сок для тех, кто хочет похудеть. Если употребить этот свежевыжатый сок после еды, он поможет эффективнее переварить принятую пищу.