Какие нововведения ожидают жителей Владимирской области с 1 июня 2023 года? Так что же нас ждёт...

Какие нововведения ожидают жителей Владимирской области с 1 июня 2023 года?Так что же нас ждёт уже сегодня — с первого дня долгожданного лета? Новый законы и правила.Коротко о главном:1. Во всех регионах России стартует работа отделений фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".2. С 1 июня ЦБ уточнил условия надбавок по ипотечным кредитам для заемщиков с предельной долговой нагрузкой не выше 60%. Теперь надбавки не будут применяться при программах «льготной ипотеки» или если первоначальный взнос составит не менее 20%.3. «Один день в месяце...»Материнский капитал теперь будет выплачиваться строго 5-го числа каждого месяца.4. Выдача биометрических загранпаспортов продолжится.С 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов.5. О товарных знаках.Теперь разрешается регистрировать товарные знаки всем физическим лицам, в том числе самозанятым или оказывающим услуги по гражданско-правовому договору.6. Двухфакторная авторизация на "Госуслугах".Давно не были на этом портале? Пора заглянуть. Теперь для входа в личный кабинет на портале «Госуслуг» недостаточно просто ввести логин и пароль. Необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию. Для вашей же безопасности.7. Получить инвалидность можно будет «удаленно».Напомним, ещё с 1 июня 2022 года проходить экспертизу разрешили заочно: предоставив документы из медицинской организации, но не участвуя в обсуждении. С 1 июня 2023 года в спорных ситуациях владимирцам дадут техническую возможность дистанционно обсудить все вопросы со специалистами.8. «Вейпы» и кальяны в интернете теперь не купишь!С 1 июня вводятся дополнительные ограничения на торговлю кальянами и «устройствами для потребления никотинсодержащей продукции». В частности, «вейпы» запретят продавать на ярмарках, выставках, дистанционно и в автоматах. Купить их будет можно только в магазинах и специальных павильонах. Кальяны и устройства для потребления никотинсодержащей продукции уберут и из открытого доступа в торговых объектах. Продавцы теперь будут показывать их лишь по запросу покупателя.Фото: pxfuel.com