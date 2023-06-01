Каждый третий рубль из бюджета Владимирской области направляется на решение вопросов семьи и...

Каждый третий рубль из бюджета Владимирской области направляется на решение вопросов семьи и детства.Забота о подрастающем поколении остается приоритетом для представителей всех ветвей власти, в том числе - для депутатов Законодательного собрания.За полгода члены облпарламента дважды законодательно расширили количество льготополучателей среди многодетных семей, где старшие дети имеют инвалидность или обучаются очно в университете. Льготы за такими семьями сохраняются вплоть до достижения ребенком двадцати трех лет. Кроме того, буквально в марте депутаты приняли закон в поддержку детей-сирот. Государство обязано предоставить им социальное жилье, но во Владимирской области такие граждане вправе получить вместо квартиры - единовременную денежную выплату.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Если у них есть какие-то накопления, или у их попечителей, родственников есть какие-то накопления, либо ипотеку они хотят взять, вот эти денежные средства они могут добавить к этим накоплениям или ипотеке и получить уже более комфортабельное жилье.