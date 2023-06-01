Колокола из Владимирской области зазвонят в Донецке. Мастерская Вольгинский колоколец из...

Колокола из Владимирской области зазвонят в Донецке.Мастерская "Вольгинский колоколец" из Петушинского района отправила в Донецк новую звонницу для храма Святых Новомучеников.Игорь Лукьянов, руководитель мастерской "Вольгинский колоколец":- Какой-то враг нападает на территорию- первое что люди делали, это били тревогу- забирались на колокольню и как только слышал первый человек - бегом и в набатный колокол звонит- то есть специальный был такой звук, люди понимали, то случилась какая-то беда.Храм строят уже больше десяти лет и работы продолжаются, несмотря на постоянные обстрелы города со стороны ВСУ. Мастера из поселка Вольгинский ранее уже отправляли свои колокола в церкви Донбасса. Так в марте этого года в Петушинском районе изготовили звонницу для храма из ЛНР, пострадавшего от украинской артиллерии.Так же вместе со звонницей в Донецк отправили письма и нательные иконы, отлитые местными школьниками.Игорь Лукьянов, руководитель мастерской "Вольгинский колоколец":- У нас дети, школьники отливают нательные образки и мы отсылаем как подарочки нашим бойцам, которые будут их хранить. Ведь дети сделали их собственными руками, они написали им письма, пожелания, рисунки. И всё это мы передадим батюшке на фронт.